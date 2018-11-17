Fatih'te Ev Yangını

- Olay yerinden görüntüler - Yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldıİSTANBUL (AA) – Fatih
'te bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, yangın Yavuz Sultan Selim
Mahallesi Ali Naki
Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydan geldi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle dumanlar apartmanı sardı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İtfaiye,Fatih
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:03