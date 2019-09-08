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Fatih'te farklı tarihlerde 3 adresten hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Fatih'te farklı tarihlerde 3 adresten hırsızlık yapan şahıs yakalandı Hırsızlık anları kameradaİSTANBUL - Fatih'te farklı tarihlerde 3 adresten cep telefonu, 580 TL ve 100 dolar çalan hırsız yakalandı.

08.09.2019 14:04
Fatih'te farklı tarihlerde 3 adresten hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Hırsızlık anları kamerada
İSTANBUL - Fatih'te farklı tarihlerde 3 adresten cep telefonu, 580 TL ve 100 dolar çalan hırsız yakalandı. Hırsızın bir eve örümcek adam gibi tırmanma anı ve diğer 2 adrese giriş anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı .
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21ile 30 Ağustos tarihlerinde 3 farklı adresten 2 adet cep telefonu, 580 TL ve 100 dolar paranın çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen Davut D. isimli şahsı 30 Ağustos günü Fatih'te yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Davut D. 31 Ağustos günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Fatih'te farklı tarihlerde 3 adresten hırsızlık yapan şahıs yakalandı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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