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Fatih'te gecekondu alev alev yandı: İtfaiye eri çatıdan düştü

Fatih'te 2 katlı bir gecekondunun çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

28.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:20Fatih'te gecekondu alev alev yandı: İtfaiye eri çatıdan düştü
Fatih'te 2 katlı bir gecekondunun çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan çatıya müdahale eden itfaiye personeli çatıdan düşerek yaralanırken, yangın nedeniyle sokakta panik yaşandı.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Mumhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Alevlere müdahale eden bir itfaiye personeli dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan zemine düştü. Arkadaşları itfaiye erinin yardımına koşarken itfaiye erleri arasında kısa süreli panik yaşandı. Yaralanan itfaiye eri daha sonra arkadaşlarının yardımıyla sedye ile ambulansa taşındı.Yangının tamamen söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona ererken yangın sonrası gecekondunun çatısında maddi hasar meydana geldi.
(Selim Bayraktar/İHA)

İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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