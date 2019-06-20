20.06.2019 05:04
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Fatih'te gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te iki katlı gecekonduda meydana gelen yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Fatih'te iki katlı gecekonduda meydana gelen yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta iki katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi nedeniyle yangın yan taraftaki gecekonduya da sıçradı.
Yangını gören mahalleli polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü.
Yangında gecekondudan çıkamayan Bülent Öztü (69) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Fatih'te gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA
Fatih, Güncel

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