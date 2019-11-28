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Fatih'te gecekondunun çatısında yangın

FATİH'te iki katlı gecekondunun çatısında yangın çıktı.

28.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:12
FATİH'te iki katlı gecekondunun çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, 14.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Eğrikapı Maslağı Sokak'taki ki katlı gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. ekiplerinin çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saatlık çalışma sonrası söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, bir itfaiye eri müdahale sırasında, bina içinde düşerek ayağından yaralandı. İtfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fatih'te gecekondunun çatısında yangın

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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