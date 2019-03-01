Fatih'te "Hepimiz Meryemiz" Yürüyüşü

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Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) öncülüğünde, aralarında İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da bulunduğu sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Filistinli kadınlara destek olmak amacıyla Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüyüş düzenledi.Fatih Camisi'nde, cuma namazının ardından Filistinli kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenen "Hepimiz Meryemiz" kampanyası çerçevesinde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri, "Dünya barışı Kudüs'ten, Meryemlerin sesinden #HepimizMeryemiz" yazılı pankart açtı.Tekbir getirip "Kudüs halkı yalnız değildir", "Kudüs'e selam direnişe devam" sloganları atan, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Saraçhane Parkı'na yürüdü.Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yapılacak.