Fatih'te hırsız dehşeti: O anlar kamerada

Fatih'te kendilerine aile görünümü veren hırsızlar, omuzunda çocuğuyla yürüyen turistin telefonunu çaldı. Turistin fark etmesi üzerine kendilerini bekleyen arabaya binip kaçan hırsızlar, adamı ve çocuğunu yerde sürükledi. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Fatih ilçesi Küçük Ayasofya Mahallesi Aksakal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otellerinden çıkıp yürümeye başlayan turist aileyi takip eden hırsızlar, omuzunda çocuğunu taşıyan babanın telefonunu çaldı. Aile görünümündeki hırsızlar turistin cüzdanını da çalmak isterken adam fark etti. İki kadın kendilerini bekleyen arabaya binip kaçarken, çocuğu omuzunda olan adam hırsızları yakalamak için araca tutundu. Arabayı kullanan hırsız gaza basıp adamı yere düşürdü. Oğluyla birlikte yerde sürüklenen turist şok yaşadı. Çevredeki vatandaşlar hemen küçük çocuğa müdahale ederken, hafif şekilde yaralanan çocuğu alan babası koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu korkunç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"ÇOCUK BİR AN BAYGINLIK GEÇİRDİ"

Olay anında çocuğun yere düşmesine çok üzüldüğünü söyleyen Fevzi Koçer isimli esnaf, hırsızların kendilerine aile görünümü verip hırsızlık yaptıklarını belirtti. Koçer, "Dün akşam ticari taksiye bakıyordum ben. O esnada bağrışma olunca dışarıya çıktım. Çocuğun yere düşmesi beni bayağı etkiledi. Kadın bir yerde adam bir yerde bağırıyordu. Beyaz bir arabada sürüklendi. Çocuğun yere düşmesi beni çok etkiledi. Üzüldüm. Aile görünümü vermişler kendilerine. Arabanın içerisinde kadın vardı, arkasında 2 tane ufak çocuk vardı. Aile görünümü verip bu gibi işleri yapıyorlar. Bundan 2 gün önce de olmuştu. Çocuğa bir şey oldu diye korktum. Yüzü falan yaralanmıştı. Çocuk bir an baygınlık geçirdi" dedi.

"VATANDAŞI SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER"

Hırsızlarla artık baş edemediklerini ifade eden Kadir Dumlu, "Bir gün bir otelimde, bir gün başka bir otelimde nöbet tutuyorum. Günde 15 tane hırsızlık olayı oluyor. Sürekli aynı insanlar. Hırsızlıktan bıktık artık. Dün akşam buradaydık. Esnaf arkadaşımın ziyaretine gelmiştim. Bir anda sesler geldi dışarı çıktık. Burada araçla beraber, teşkilat halinde, vatandaşı sürükleyerek götürdüler. Hep beraber müdahale ettik, motora atlayıp peşinden gittik ama yakalayamadık. Küçük çocuk yere düştü sürüklendi. Hepimizin gözü önünde burada. Bunları görmek istemiyoruz artık burada" diye konuştu.

(Serdar Ünal - Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA