Fatih'te Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:26



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:26

Fatih'te bir iş yerinden yazar kasa çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 2 Aralık'ta Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir iş yerine giren şüpheli, yazar kasayı alarak kaçtı.Şikayet üzerine, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Aynı gün Ayvansaray Mahallesi'nde yakalanan E.K, yaşının küçük olması üzerine Çocuk Büro Amirliği'ne sevk edildi.Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.K. tutuklandı.Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin, yazar kasayı alarak iş yerinin penceresinden kaçma anı görülüyor.