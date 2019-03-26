Fatih'te İki Gecekondu Alev Alev Yandı

Kaynak: DHA

Fatih'te, iki gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe neden olurken, gecekondulara bitişik apartmandakiler tahliye edildi. Yangında kuşlarını kurtaran bir vatandaş, Başka kurtaracak kimse kalmamıştı. Ben de kuşlarımı kurtardım dedi.Yangın, Katip Kasım Mahallesi, Sepetçi Selim Sokağı'nda bulunan bir gecekonduda, saat 19.30 sıralarında başladı. Yangın daha sonra bitişikteki bir başkan gecekonduya sıçradı. Yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Fatih, Eminönü ve Bakırköy İtfaiyelerinden çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de gecekonduların yanındaki apartmanda bulunan kişileri tedbir olarak tahliye etti. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ve ardından bir süre de soğutma çalışması yapıldı. Metruk gecekondularda evsiz kişilerin yaşadığı öğrenilirken, yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı ve herhangi bir mahsur kalma ya da yaralanmanın yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.KUŞLARINI KURTARDI, BAŞKA KİMSE KALMAMIŞTI, ONLARITedbir olarak tahliye edilen apartmanda oturan Ahmet Sever isimli genç, Vatandaşlar zar zor attı kendilerini dışarıya. Bizim de kapımıza bangır bangır vurdular, biz de kendimizi dışarıya attık. Evet, kuşlarımı kurtardım yangından. Evde kardeşlerimden başka kimse yoktu. Onlar kendilerini dışarıya attılar. Bunlardan başka kurtaracak kimsem yoktu, ben de kuşlarımı kurtardım. İsimleri Zilli ve Maviş. Ellerinizden öperler dedi.Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.