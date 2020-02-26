Haberler » Güncel » FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI - Haber

FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

Fatih'te 2 katlı ahşap binanın en üst katı alev alev yandı.

26.02.2020 23:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:35FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

'te 2 katlı ahşap binanın en üst katı alev alev yandı. tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 22.30 sıralarında Hacı Kadın Mahallesi Hacı Kadın Caddesi'nde bulunan 2 katlı ahşap binanın en üst katında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan ahşap binaya merdivenle müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

(CEP TELEFONU)

Alev topuna dönen bina

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

İtfaiye ekipleri

Merdivenle müdahale

Ekiplerin çalışmaları

Genel ve detay görüntüle


- İstanbul

İtfaiye, Fatih, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
27.02.2020 00:30:33