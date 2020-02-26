Haberler » Güncel » Fatih'te iki katlı ahşap bina alev alev yandı - Haber

Fatih'te iki katlı ahşap bina alev alev yandı

Fatih'te 2 katlı ahşap binanın en üst katı alev alev yandı.

26.02.2020 23:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:58
'te 2 katlı ahşap binanın en üst katı alev alev yandı. tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 22.30 sıralarında Hacı Kadın Mahallesi Hacı Kadın Caddesi'nde bulunan 2 katlı ahşap binanın en üst katında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan ahşap binaya merdivenle müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.
Fatih'te iki katlı ahşap bina alev alev yandı

İtfaiye, Fatih, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
27.02.2020 00:30:47