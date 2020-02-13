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Fatih'te iki katlı binada yangın

FATİH'te iki katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

13.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:34Fatih'te iki katlı binada yangın

FATİH'te iki katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın,  13.30 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta iki katlı bir binanın ikinci katında çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yeri çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi . ekiplerinin  yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.  Öte yandan yangının çıkmasına sebep olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Çevre sakini Mehmet Kaya, "İçeri de olanlar vardı. Kapıya vurdum. Hepsi çıktı. Yan tarafta oturan bir kişi var. Uyuşturucu kullanıyor. Yangını onun çıkardığını söylüyorlar" diye konuştu.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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