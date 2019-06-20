Fatih'te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde gece saat 03.15 sularında çıkan yangında iki katlı bina alev alev yandı.

Evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın bir anda evin her tarafını sardı.Alevler yan tarafta bulunan gecekonduya da sıçramasıyla yangın bir anda büyüdü. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de yaralı şahısı hastaneye kaldırdı.

ALEVLER BİR ANDA TÜM BİNAYI SARDI

Yangın çıkan binada yapılan incelemede içeride bir kişinin mahsur kaldığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin içeride yaptıkları çalışmalar sonrasında 69 yaşındaki Bülent Öztü'nün cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden Öztü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.