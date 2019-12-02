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Fatih'te iranlı bir kişi ölü bulundu

Fatih Aksaray'da İran uyruklu bir kişi 1 aydır kaldığı kiralık dairede ölü bulundu.

02.12.2019 00:35 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:37
Fatih Aksaray'da İran uyruklu bir kişi 1 aydır kaldığı kiralık dairede ölü bulundu. Olay, Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında 21: 30 sıralarında meydana geldi Abdilharababad'ın yaşadığı daireden kötü kokuların geldiğini fark eden bina sakinleri durunu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdilharababad'ın öldüğü belirlendi. Alkol zehirlenmesine bağlı öldüğü iddia edilen Abdilharababad'ın yaklaşık 1 aydır burada yaşadığı, evden gelen kötü kokuların ise evde biriken çöplerden kaynaklı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin evde incelemesi sürüyor.
Fatih'te iranlı bir kişi ölü bulundu

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Kaynak: DHA


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