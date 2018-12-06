Fatih'te İş Yeri Yangını

Fatih
'te, çanta ve ayakkabı satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tiryaki Hasan Paşa
Sokağı'ndaki 4 katlı binanın bodrum katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis
ekipleri de tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapattı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri, yangın dolayısıyla kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye,Fatih
06 Aralık 2018 Perşembe 11:44