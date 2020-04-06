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Fatih'te iş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada

Fatih'te bir mağazada şarja takılıp sehpaya bırakılan cep telefonu, bir kişi tarafından çalındı.

06.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:41
Fatih 'te bir mağazada şarja takılıp sehpaya bırakılan cep telefonu, bir kişi tarafından çalındı. Telefonu çalan Ürdün uyruklu hırsız yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay anı iş yerindeki güvenlik kameralarına da yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Mart ayında Fatih'e bağlı Akşemsettin Mahallesi Sarıgüzel Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri çalışanı Onur Ö., cep telefonunu şarj olması için prize takarak masaya bırakarak mağazadaki müşteriler ile ilgilenmeye başladı. O sırada mağazaya alışveriş yapma bahanesiyle giren Ürdün asıllı Eşref Süleyman Mahmud S. (42), kıyafetleri kontrol ederken sehpadaki cep telefonunu fark etti. Önce çevre kontrolü yapan Ürdünlü fail, iş yeri çalışanı Onur Ö.'nün sehpada şarja takılı olan cep telefonunu el çabukluğuyla cebine koyup ayrıldı. Bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri çalışanı, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İş yeri çalışanı Onur Ö., kayıtlarda içeri giren Ürdün asıllı Eşref Süleyman Mahmud S.'nin telefonu çaldığını görünce polise başvurdu. Kamera kayıtlarını inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, 26 Mart tarihinde devriye görevi yaparken zanlıyı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra 27 Mart tarihinde adliyeye sevk edilen Ürdünlü şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
(İHA) Fatih’te iş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Ürdün, Fatih, Güncel

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Fatih'te iş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada
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