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Fatih'te iş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada

Fatih'te iş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada Mağazada şarja takılıp sehpaya bırakılan cep telefonunu çalan Ürdün uyruklu hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Hırsızlık anı mağazadaki güvenlik kameralarına da yansıdı İstanbul Fatih'te bir mağazada şarja takılıp sehpaya bırakılan...

06.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:49
Fatih 'te iş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada
Mağazada şarja takılıp sehpaya bırakılan cep telefonunu çalan Ürdün uyruklu hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Hırsızlık anı mağazadaki güvenlik kameralarına da yansıdı
İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bir mağazada şarja takılıp sehpaya bırakılan cep telefonu bir kişi tarafından çalındı. Telefonu çalan Ürdün uyruklu hırsız yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay anı işyerindeki güvenlik kameralarına da yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Mart ayında Fatih'e bağlı Akşemsettin Mahallesi Sarıgüzel Caddesinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri çalışanı Onur Ö., cep telefonunu şarj olması için prize takarak masaya bırakarak mağazadaki müşteriler ile ilgilenmeye başladı. O sırada mağazaya alışveriş yapma bahanesiyle giren Ürdün asıllı Eşref Süleyman Mahmud S.(42), kıyafetleri kontrol ederken sehpadaki cep telefonunu fark etti. Önce çevre kontrolü yapan Ürdünlü fail, iş yeri çalışanı Onur Ö.'nün sehpada şarja takılı olan cep telefonunu el çabukluğuyla cebine koyup ayrıldı. Bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri çalışanı, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İş yeri çalışanı Onur Ö., kayıtlarda, içeri giren Ürdün asıllı Eşref Süleyman Mahmud S.'nın telefonu çaldığını görünce polise başvurdu. Kamera kayıtlarını inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, 26 Mart tarihinde devriye görevi yaparken zanlıyı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra 27 Mart tarihinde adliyeye sevk edilen Ürdünlü şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Fatih’te iş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Ürdün, Fatih, 3. Sayfa

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Fatih'te iş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada
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