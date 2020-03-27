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Fatih'te iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Fatih'te bir iş yerinden 11 cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

27.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:29
Fatih 'te bir iş yerinden 11 cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Mart'ta İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 20 bin lira değerindeki 11 cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüphelinin eşkalini tüm ekiplerle paylaştı.
İskenderpaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten gece bekçileri, görüntülerdeki şüphelilerden birine benzettikleri Kenan Y'yi durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda Kenan Y'nin hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlılardan olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlının ifadeleri doğrultusunda, Gaziosmanpaşa'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık olayının ikinci şüphelisi Emirhan P'yi de yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan toplam 16 kayıtlarının bulunduğu öğrenilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Fatih’te iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Güncel

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Fatih'te iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

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