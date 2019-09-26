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Fatih'te kaçak içki üretilen eve baskın

Fatih'te polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirildi.

26.09.2019 10:16Fatih'te kaçak içki üretilen eve baskın
Fatih'te polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirildi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocamustafa Paşa Mahallesi'nde bir evde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. 22 Eylül Pazar günü alınan ihbar üzerine söz konusu adresi yakın takibe alan polis, eve yabancı uyruklu şahısların valizlerle düzenli olarak giriş çıkış yaptıklarını tespit edince operasyon için harekete geçti. İçki imalathanesi olarak kullanılan eve aynı gün baskın düzenleyen emniyet güçleri, operasyonda Ermeni uyruklu Karen G. (23) ve Zaruhi R. (25) isimli şüphelileri gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 5 adet 1 litrelik alkol şişesi, 2 adet huni, 1 adet etiket yapıştırmada kullanılan ısıtıcı, 600 adet yabancı menşeli bandrol, 510 adet alkol şişesi etiketi, 85 adet boş alkol şişesi ve 95 adet alkol şişesi kapağı ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan geçtiğimiz Pazartesi günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zaruhi R. 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, Karen G. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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