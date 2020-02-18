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Fatih'te kaçak yapılar yıkılıyor

Fatih'te bulunan Sağır Han'ın duvarına inşa edilen kaçak yapı Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yıkılıyor.

18.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:50Fatih'te kaçak yapılar yıkılıyor
'te bulunan Sağır 'ın duvarına inşa edilen kaçak yapı Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yıkılıyor. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.Fatih Mercan Mahallesi Nasuhiye Sokak üzerinde bulunan Sağır Han'ın duvarına inşa edilen kaçak yapıların yıkımı için, saat 11.00 sıralarında çok sayıda belediye ekibi harekete geçti. Önce burada yapılan kaçak yapıları tespit eden ekipler daha sonra yıkım için iş makinesi istedi. Sağır Han'ın duvarına kaçak olarak inşa edilen 1 merdiven, 2 baraka ve bir kulübenin Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından iş makinesi ile yıkımına başlandı. Yıkım esnasında molozlar ise kamyonetler yardımıyla taşındı.
(İHA)

Fatih Belediyesi, Fatih, Han, Güncel

Kaynak: İHA

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