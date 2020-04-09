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Fatih'te Kadınlar Pazarı'nda "sosyal mesafesiz" alışveriş

KORONAVİRÜSE karşı yapılan 'Sosyal mesafenizi koruyun' uyarılarına rağmen Fatih'te pek çok dükkanın bulunduğu Kadınlar Pazarı'nda vatandaşlar, 'sosyal mesafesiz' alışveriş yapanlar çoğunlukta.

09.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:34
Fatih'te Kadınlar Pazarı'nda
KORONAVİRÜSE karşı yapılan 'Sosyal mesafenizi koruyun' uyarılarına rağmen Fatih 'te pek çok dükkanın bulunduğu Kadınlar Pazarı'nda vatandaşlar, 'sosyal mesafesiz' alışveriş yapanlar çoğunlukta.  Dükkanlarda çok sayıda kişinin aynı anda ve yakın mesafede bulunduğu görülürken,  banklar maskesiz ve yan yana oturanlardan geçilmiyor.

Kadınlar Pazarı'nda eskisi kadar yoğunluk olmasa da kimi dükkanlarda aynı anda birçok müşterinin içeriye alındığı görüldü. Bazı esnafların maske, eldiven  kullanarak tedbir alırken, bazılarının ise önlem almadan çalışmaya devam etti.

"ECEL GELMİŞSE ÖLÜP GİDECEĞİZ"

Bankta maskesiz ve arkadaşıyla yan yana oturan Naif Işıklı, "Dikkat etmiyorum, afallamaya vuruyoruz kendimizi biraz ama virüsün nereden geleceğini bilmiyoruz. Dikkat de etmiyoruz pek ama hayırlısı olsun. Maskemiz yok, önlem de almıyoruz ama dur bakalım hayırlısı. Ecel gelmişse, ölüp gideceğiz" şeklinde konuştu.

"HER ŞEY NORMAL GİBİ HAYATLARINA DEVAM EDİYORLAR"

Vatandaş Kayhan Kat, "Etrafa baktığımızda hiç kimse sosyal mesafeyi korumuyor. Çok haklısınız aslında herkes birbirine yakın, bu bölgede olay çok fazla ciddiye alınmıyorum. Söyleyebileceklerim bundan ibaret. Etrafınıza da baktığınızda herkes her şey normal gibi hayatına devam ediyor. Maskesiz olanlar var, hijyene önem vermeyenler var. İnşallah bir an evvel herkes işin ciddiyetinin farkına varır" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA GÜNEŞE İHTİYACIM VAR"

Banklarda arkadaşlarıyla yakın oturan ve buna rağmen aralarındaki mesafenin 4 metre olduğunu iddia eden bir esnaf ise,  "Maskemi sizi görünce indirdim. Normalde takıyorum. Güneşleniyorum, şu anda güneşe ihtiyacım var" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih, Güncel
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