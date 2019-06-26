26.06.2019 09:45
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Fatih'te başına siyah poşet geçirilerek öldürülen kadının kimliği belli oldu!

İstanbul'da elleri ayakları bağlandıktan sonra başına poşet geçirilerek öldürülen kadının 34 yaşındaki Tacikistan uyruklu Fıruza Akhmedova olduğu öğrenildi.

İstanbul Fatih 'te elleri ayakları bağlandıktan sonra başına poşet geçirilerek öldürülen kadının kimliği belli oldu. Vahşice öldürülen kadının 34 yaşındaki Tacikistan uyruklu Fıruza Akhmedova olduğu belirlendi.

KADIN ARKADAŞI BULDU

Fatih İskenderpaşa Mahallesi Teyyareci Orhan sokakta 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairede sabah saatlerinde bir kadın arkadaşları tarafından ölü olarak bulunmuştu. Yapılan ilk incelemede 34 yaşındaki kadının ayakları bağlı ve başına poşet geçirilmiş halde olduğu öğrenilmişti.

Cinayetin, kim ya da kimler tarafından işlendiği henüz belirlenemezken, vahşice öldürülen kadının 34 yaşındaki Tacikistan uyruklu Fıruza Akhmedova olduğu bilgisine ulaşıldı.

Fatih'te başına siyah poşet geçirilerek öldürülen kadının kimliği belli oldu!
Kaynak: İHA
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