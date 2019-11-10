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Fatih'te kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı

Fatih'te kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıİSTANBUL - Fatih'te kafede oturan bir kişi, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

10.11.2019 22:19 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:20
Fatih'te kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı
Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
İSTANBUL - Fatih'te kafede oturan bir kişi, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Milet Caddesinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kafede oturan bir kişi, araçla gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bir kişi ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören kafe çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafede incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheli kişi yada kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
Fatih'te kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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