Fatih'te kahvehanede sanal kumar oynarken yakalandılar

Fatih 'te koronavirüs tedbirlerine uymayarak kahvehaneye giden ve kumar oynadıkları belirlenen 31 kişiye 21 bin 320 lira para cezası kesilirken, işyerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Fatih Aksaray'da bulunan bir kahvehanede bilgisayar üzerinden sanal ortamda kumar oynandığını ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, işyeri sahibi Efrahim E. ile 7 kişiyi bilgisayar üzerinden kumar oynarken yakalarken, işyerinde yapılan aramalarda 16 bilgisayar ele geçirildi. Kahvehanede bulunanlara biner lira para cezası kesildi.

Dün gece saat 03.00 sıralarında ise Fatih Katipkasım Mahallesi Mermerciler Caddesindeki Ramazan S.'ye ait kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis ekipleri, kahvehaneye operasyon düzenledi. Kahvehanede bulunan 24 kişiden 8'inin masalarda oturdukları ve kumar oynadıkları belirlenirken, işyerinde yapılan aramalarda bin 60 lira, 40 kumar pulu ve 104 iskambil kağıdı ele geçirildi. Kumar oynarken yakalanan 8 kişiye biner lira ceza kesilirken, 16 kişiye 395 lira para cezası uygulandı. İki kahvehane sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapılırken, ruhsatsız olan kahvehaneler zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: DHA

- İstanbul