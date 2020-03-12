Menü
Haberler ›› Güncel ››FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ - Güncel

FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ

FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜCemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/-FATİH Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bir kısmı kaldırım çalışmasında yer altında kaldı.

12.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:18
FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ

FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/-FATİH Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bir kısmı kaldırım çalışmasında yer altında kaldı. Fatih Dedeefendi Caddesi'nde kaldırım çalışması yapıldı.  Fatih Belediyesi tarafından yüklenici firmaya yaptırılan çalışma sırasında 300 yıllık Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bir bölümü kaldırım altında kaldı. 1720 yılında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan tarihi çeşme yaklaşık 40 santimetre aşağıda kaldı. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Necmettin Yıldı, "Yaklaşık 30 yıldır bu semtte oturuyorum. Çocukluğumda bu çeşmede elimi yıkamak için merdiven kullanırdım. Burada asfalt yapıla yapıla, tarihi çeşme gözükmüyor" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Fatih, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu