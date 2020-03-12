FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ
FATİH Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bir kısmı kaldırım çalışmasında yer altında kaldı.
12.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:54
FATİH Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bir kısmı kaldırım çalışmasında yer altında kaldı.
Fatih Dedeefendi Caddesi'nde kaldırım çalışması yapıldı. Fatih Belediyesi tarafından yüklenici firmaya yaptırılan çalışma sırasında 300 yıllık Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bir bölümü kaldırım altında kaldı. 1720 yılında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan tarihi çeşme yaklaşık 40 santimetre aşağıda kaldı. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Necmettin Yıldı, "Yaklaşık 30 yıldır bu semtte oturuyorum. Çocukluğumda bu çeşmede elimi yıkamak için merdiven kullanırdım. Burada asfalt yapıla yapıla, tarihi çeşme gözükmüyor" dedi.
Fatih Dedeefendi Caddesi'nde kaldırım çalışması yapıldı. Fatih Belediyesi tarafından yüklenici firmaya yaptırılan çalışma sırasında 300 yıllık Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bir bölümü kaldırım altında kaldı. 1720 yılında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan tarihi çeşme yaklaşık 40 santimetre aşağıda kaldı. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Necmettin Yıldı, "Yaklaşık 30 yıldır bu semtte oturuyorum. Çocukluğumda bu çeşmede elimi yıkamak için merdiven kullanırdım. Burada asfalt yapıla yapıla, tarihi çeşme gözükmüyor" dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ
Etiketler : Fatih Belediyesi, Fatih, Güncel
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