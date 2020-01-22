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Fatih'te kamyon paniği kamerada

FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon park halindeki 6 araca çarparak durabildi.

22.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:05Fatih'te kamyon paniği kamerada

FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon park halindeki 6 araca çarparak durabildi. Olay sırasına caddede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, dün 12.30 sıralarında Demirtaş Mahallesi Kepenkçi Sabunhanesi Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İSKİ'ye ait asfalt yüklü kamyon, yokuştan aşağıya indiği sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon park halindeki 6 araca çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda ve kamyonun çarptığı iş yerinde hasar oluştu.

Kazayı göre Faris Yorulmaz, "Sürücüyle konuşanlar frenin tutmadığını söylüyor. Minareye çarpsaydı minare devrilirdi. Dükkanıma çarpsaydı içeri girerdi. Kamyonda tonlarca asfalt vardı" dedi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde yokuştan aşağı inen kamyonun sokağa girerek araçlara çarptığı ve çevredekilerin panikle kaçtığı görülüyor.



Fatih, Güncel

Kaynak: DHA

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