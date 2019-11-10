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Fatih'te kanlı infaz! Kafede oturan adamı kurşun yağmuruna tuttu

İstanbul Fatih'te bir otele ait kafede otururken silahlı saldırıya uğrayan Uygur Türkü Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

10.11.2019 22:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:44

Fatih'te akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir otele ait kafede oturan Türkü Saimait Aierken, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KORKUNÇ İNFAZ!

Olay, saat 20.40 sıralarında Millet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin kafesinde meydana geldi. Kafede masada oturan Uygur Türkü Saimait Aierken, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Aierken, ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipler, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Aierken, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ALACAK VERECEK MESELESİNDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR

Polis olaya ilişkin çalışma başlatırken ilk belirlemelere göre, öldürülen Saimait Aierken'in, gümrükleme işleriyle uğraşan bir işadamı olduğu, maddi sıkıntılar içinde bulunduğu belirlendi. Polis, cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

KONSOLOSLUK PLAKASI SAHTE ÇIKTI

Öte yandan, olay yerine yakın park halinde bulunan lüks cip'in, üzerindeki konsolosluk plakasının sahte olduğu anlaşıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Fatih'te kanlı infaz! Kafede oturan adamı kurşun yağmuruna tuttu

İstanbul, Uygur, Güncel

Kaynak: DHA


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