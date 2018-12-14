Fatih'te Kargo Çalışanını Bir Odaya Kapatan Hırsızlar 50 Bin Dolar Çaldı

Fatih
'de 2 hırsız girdikleri kargo firmasında çalışanı bir odaya kapatarak 50 bin dolar ve 30 bin TL çaldı. Polis
ekiplerince kıskıvrak yakalanan hırsızlardan biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.
Olay, 9 Aralık
günü Fatih Kemalpaşa Mahallesi
'nde bulunan bir kargo şirketinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kargo şirketine giren 2 hırsız iş yeri çalışanı İran
uyruklu A.A.'yı bir odaya kapatarak etkisiz hale getirdi. Daha sonra hırsızlar kasada bulunan 50 bin dolar ve 30 bin TL'yi alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaçarken yakalandılar
Yapılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen İran uyruklu M.T. (34) ve A.R. (34) isimli erkek şahıslar kaçarken kıskıvrak yakalandı. Şahısların üst aramasında iş yerinden çalındığı değerlendirilen 5 bin 200 dolar ve 3 milyon 760 bin İran tümeni ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. İş yeri çalışanı A.A.'nın tutulduğu odada arama yapan polis ekipleri 1 adet bıçak ve 1 adet kar maskesi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklanırken, A.R. serbest bırakıldı. - İSTANBUL
İran,Fatih
14 Aralık 2018 Cuma 14:05