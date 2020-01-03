Haberler » Güncel » FATİH'TE KASA HIRSIZLARI DENETİM YAPAN POLİSLERE YAKALANDI - Haber

FATİH'TE KASA HIRSIZLARI DENETİM YAPAN POLİSLERE YAKALANDI

Fatih'te bir işyerinin kepengini kendilerine özel düzenekli uzaktan kumanda ile açarak kasa hırsızlığı yapan şüpheliler, yakalandı.

03.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:14 FATİH'TE KASA HIRSIZLARI DENETİM YAPAN POLİSLERE YAKALANDI
Fatih'te bir işyerinin kepengini kendilerine özel düzenekli uzaktan kumanda ile açarak kasa hırsızlığı yapan şüpheliler, yakalandı.

Fatih, Molla Gürani Mahallesi'nde 19 akşamı saat 22.30'da asayiş denetimi yapan polis ekipleri şüphelendikleri taksiyi durdurarak içindeki kişilere kimlik kontrolü yaptı. Araçtan inen K. (23), Kahraman A. (41), Oktay L. (23) ve Kemal Ş. (37) isimli şüpheliler kaçmaya çalıştı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alırken, üzerlerinde yapılan aramada 2 tornavida, kar maskesi, kepenk açma ve kapamada kullanılan uzaktan kumanda ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, yakalandığı sırada üzerinden Tarık K.(34) adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan şüphelinin gerçek kimliğinin Kemal Ş.(37) olduğu belirledi. Kemal Ş.'nin 16 ayrı suçtan aranması ve 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenirken,  600 lira para cezası bulunduğu ve yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin, uygulama noktasında durdurulmadan kısa bir süre önce Mollafenari Mahallesindeki bir işyerinin kendilerine ait özel düzenekli uzaktan kumanda ile kepengini açarak kasa hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Yakalanan şüpheliler Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüpheli Fırat K. ve Kahraman A. çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oktay L. ise adli makamlarca serbest bırakılırken, Kemal Ş. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

----

Özel kumanda ile kepengin açılması


- İstanbul

Aralık, Fırat, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:20   Altın yeni yılda yükselişe geçti - Haber
12:20   HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 123'ncü gününde - Haber
12:20   Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli - Haber
12:14   Üreticilere budama eğitimi - Haber
12:14   Van'da "Okut ile Akademik Söyleşi" programı - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 12:21:34