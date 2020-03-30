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(Fatih'te kazada can pazarı: 1 ölü 3 yaralı

FATİH Kennedy Caddesi'nde, park halindeki otomobile vurarak takla atan panelvan aracın sürücüsü, sıkıştığı yerde ölürken 3 kişi ise yaralandı Kaza, Cankurtaran Mahallesi Kenndy Caddesi Bakırköy istikametinde saat 21.45 sıralarında meydana geldi.

30.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:30
(Fatih'te kazada can pazarı: 1 ölü 3 yaralı
FATİH Kennedy Caddesi'nde, park halindeki otomobile vurarak takla atan panelvan aracın sürücüsü, sıkıştığı yerde ölürken 3 kişi ise yaralandı

Kaza, Cankurtaran Mahallesi Kenndy Caddesi Bakırköy istikametinde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, içinde 4 kişinin bulunduğu Temel Ömer'in kullandığı 34 EL 0598 panelvan araç, seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, cadde üzerinde bulunan 34 NP 9851 plakalı  otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç takla attı.

YARALILAR YOLA FIRLADI

Panelvan araçta bulunan 3 kişi bulundukları yerlerden caddeye fırlarken sürücü Temel Ömer ise minibüs içinde sıkıştı. Can pazarının yaşandığı kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar yaralıların başında bekledi. Polis cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri minibüste sıkışan kişiye müdahale etti.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Yapılan çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri, caddeye fırlayan yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan panelvan araç ve otomobil çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında Temel Ömer'in cenazesi morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Kennedy Caddesi, Cankurtaran, Bakırköy, Güncel
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