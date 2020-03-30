Fatih'te kazada can pazarı: 1 ölü 3 yaralı (2)
FATİH Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan panelvan araç, otomobili çarparak takla attı.
30.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:10
FATİH Cankurtaran 'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan panelvan araç, otomobili çarparak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıyor.- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler: Cankurtaran, Güncel