FATİH'TE KAZADA CAN PAZARI: 4 YARALI (1)
Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHAFatih Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın kaza yapmasıyla can pazarı yaşandı.
30.03.2020 21:59 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:59
Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA
Fatih Cankurtaran 'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın kaza yapmasıyla can pazarı yaşandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:-------------Kazadan görüntüler-Yerde yatan yaralılar
Kaynak: DHA
Etiketler: Cankurtaran, Fatih, DHA, Güncel