FATİH'TE KAZAYA KARIŞAN ARAÇ DÜKKANA GİRMEKTEN SON ANDA KURTULDU; O ANLAR KAMERADA

Fatih'te kazaya karışan bir otomobil, cadde üzerinde bulunan pide salonuna girmekten son anda kurtuldu.

14.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:25
Fatih'te kazaya karışan bir otomobil, cadde üzerinde bulunan pide salonuna girmekten son anda kurtuldu. Kaza anı çevredeki bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza saat 09.30 sıralarında Hırkai Şerif Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Tuğrul T. yönetimindeki 34 PD 5007 plakalı otomobil, caddeye geldiği sırada 34 BKS 793 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Tuğrul T.'nin kullandığı araç bir pide salonuna yöneldi. O sırada dükkanın önünde park halinde bulunan araca çarpan otomobil pide salonuna girmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Kaza anı cadde üzerinde bulunan başka bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Tuğrul T. yönetimindeki otomobil, caddeye geldiği sırada 34 BKS 793 plakalı otomobille çarpışarak pide salonuna yöneliyor. O sırada dükkanın önünde park halinde bulunan araca çarpan otomobil pide salonuna girmekten son anda kurtuluyor. Dükkanın içerisinde de müşterilerin olduğu, kazayla birlikte ayağa kalkarak panik yaşadıkları görülüyor. FATİH’TE KAZAYA KARIŞAN ARAÇ DÜKKANA GİRMEKTEN SON ANDA KURTULDU; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih, Güncel, Haber

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