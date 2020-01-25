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Fatih'te kiliseden tablo çalan şüphelilere çatı katında operasyon

FATİH'te kilisede kaçak kazı yaparak tablo çaldığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

25.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:26Fatih'te kiliseden tablo çalan şüphelilere çatı katında operasyon
FATİH'te kilisede kaçak kazı yaparak tablo çaldığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Balat'taki Mürselpaşa Caddesi'nde bulunan kilisenin içerisinde kazı yapıldığı ve maddi değeri çok yüksek olduğu belirtilen bir tablonun çalındığı ihbarı üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, Hakan Ç. isimli bir kişinin Ayvansaray'da bulunan bir antika dükkanına, çalınan tabloyu satmaya çalıştığını belirledi.

Antikacı üzerinden Hakan Ç. ile randevu ayarlandı. Buluşma adresine gelen şüpheli, antika dükkanı sahibini tabloyu göstermek için Vodina caddesindeki bir pasajın çatı katına götürdü. Antikacıyı ve şüpheliyi takip eden polis, çatı katına operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Hakan Ç. ve Bayram T. gözaltına alınırken, tarihi eser olan tablo polis tarafından koruma altına alındı. Yakalanan şüphelilerden Bayram T.'nin ifadesine başvuran polis, tabloyu kiliseden Selim Semihcan Ö. ve Sefa B. isimli kişilerle birlikte kazı yaparak çaldıklarını belirledi. Selim Semihcan Ö. ve Sefa B. de gözaltına alındı. Yakalanan ve olayla ilişkisi olduğu belirlenen 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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