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Fatih'te kontrolden çıkan otobüs tramvay yoluna girdi: Seferler durdu

Fatih'te kontrolden çıkan otobüs tramvay yoluna girdi: Seferler durdu Fatih'te sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada Taksim-Yenibosna hattında çalışan özel halk otobüsü, Aksaray köprüsü altında virajı alamayarak önce ışıklara sonra mobese direğine çarptı.

25.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:55
Fatih 'te kontrolden çıkan otobüs tramvay yoluna girdi: Seferler durdu
İSTANBUL - Fatih'te sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada Taksim-Yenibosna hattında çalışan özel halk otobüsü, Aksaray köprüsü altında virajı alamayarak önce ışıklara sonra mobese direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay yoluna giren otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önlerken, kaza nedeniyle tramvay seferlerinde yaşanan aksama otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaza, saat 08: 00 sıralarında Fatih Aksaray Köprüsünün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim - Yenibosna seferini yapan Ali Evsen yönetimindeki 34 GYG 15 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksaray köprüsü altında virajı alamayarak önce ışıklara sonra da mobese direğine çarptıktan sonra tramvay yoluna girerek durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüs sürücüsü Ali Evsen kazayı yara almadan atlatırken, otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.
Kaza nedeniyle Kabataş - Beyazıt ve Bağcılar - Yusufpaşa tramvay seferleri yapılamadı. Olay yerine çağrılan vinç ile otobüsün tramvay yolundan çıkartılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Fatih’te kontrolden çıkan otobüs tramvay yoluna girdi: Seferler durdu

Kaynak: İHA

Etiketler : Aksaray, Fatih, 3. Sayfa

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Fatih'te kontrolden çıkan otobüs tramvay yoluna girdi: Seferler durdu

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