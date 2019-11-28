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Fatih'te korkutan gecekondu yangını: 1 itfaiye eri yaralı

Fatih'te korkutan gecekondu yangını: 1 itfaiye eri yaralıİSTANBUL - Fatih'te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

28.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:04
Fatih'te korkutan gecekondu yangını: 1 itfaiye eri yaralı
İSTANBUL - Fatih'te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Fatih'te 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken yangının çevrede korkuya neden olduğu görüldü.
Fatih'te korkutan gecekondu yangını: 1 itfaiye eri yaralı

İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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