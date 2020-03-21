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Fatih'te koronavirüs önlemleri kapsamında kuaförler dezenfekte edildi

Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki berber ve kuaför dükkanlarını dezenfekte etti.

21.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:37
Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki berber ve kuaför dükkanlarını dezenfekte etti.
Fatih Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli özel kıyafetli ekipler, ilçedeki kuaför dükkanlarını dezenfekte etti.
Kuaförler de belediyenin hijyen çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade etti.
Kuaförler bir hafta kapalı tutulacak
İstanbul Erkek Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, belediye ekiplerinin yaptığı hijyen çalışmalarının hem esnaf için hem de müşteriler için önemli olduğunu söyledi.
İstanbul Erkek Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak koronavirüs önlemleri kapsamında kuaförlerin önümüzdeki hafta bir haftalığına kapalı tutulacağı kararını aldıklarını belirten Akyüz, "Odamızın aldığı bu karar, sağlık seferberliği anlamında bizden taraf bir hamledir. Bu önlemi almamız gerekiyor." diye konuştu.
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Fatih’te koronavirüs önlemleri kapsamında kuaförler dezenfekte edildi

Kaynak: AA

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Fatih'te koronavirüs önlemleri kapsamında kuaförler dezenfekte edildi
Etiketler : Fatih Belediyesi, İstanbul, Kuaför, Güncel

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