Fatih'te Koronavirüs tedbirlerine uyulmadı

FATİH'te Koronavirüs yasaklarına rağmen vatandaşların parklarda bir arada oturdular. Yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların Fatih Saraçhane Parkı ve Anıt Park'ta sosyal mesafe kuralına aldırış etmediği görüldü. Parkta bulunan özel güvenlik görevlileri toplu halde oturan vatandaşları uyardı.

Kaynak: DHA