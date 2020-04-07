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Fatih'te kumar oynanan kahveye polis baskını

Fatih ilçesinde, kumar oynanan kahvehaneye yapılan baskında, 5 kişi polis ekiplerince yakalandı.

07.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:09
Fatih'te kumar oynanan kahveye polis baskını

Fatih ilçesinde, kumar oynanan kahvehaneye yapılan baskında, 5 kişi polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlerde, Karagümrük Mahallesi Muhtar Yektan Sokak üzerinde kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu ve içeride kumar oynandığı tespit edildi. Söz konusu adrese baskın yapan polis ekipleri, içeride oyun oynayan 5 kişiyi yakaladı.


Ruhsatı olmayan ve kaçak işletilen kahvehanede arama yapan polis ekipleri, çok sayıda oyun kağıdı ile 400 lira para ele geçirdi. Kumar oynayan 5 kişiye 5 bin TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi Cafer K. hakkında ise "Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Kıraathanenin, ilçe zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Polis, 3. Sayfa
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