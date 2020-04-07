Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fatih'te kumar oynanan kahveye polis baskını kamerada

Fatih'te kumar oynanan kahveye polis baskını kamerada Kahvehanede kumar oynayan 5 kişi yakalandı Fatih'te ilçesinde, kumar oynanan kahvehaneye yapılan baskında, 5 kişi polis ekiplerince yakalandı.

07.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:29
Fatih 'te kumar oynanan kahveye polis baskını kamerada
Kahvehanede kumar oynayan 5 kişi yakalandı
İSTANBUL - Fatih'te ilçesinde, kumar oynanan kahvehaneye yapılan baskında, 5 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlerde, Karagümrük Mahallesi Muhtar Yektan Sokak üzerinde kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu ve içeride kumar oynandığı tespit edildi. Söz konusu adrese baskın yapan polis ekipleri, içeride oyun oynayan 5 kişiyi yakaladı.
Ruhsatı olmayan ve kaçak işletilen kahvehanede arama yapan polis ekipleri, çok sayıda oyun kağıdı ile 400 lira para ele geçirdi. Kumar oynayan 5 kişiye 5 bin TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi Cafer K. hakkında ise "Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Kıraathanenin, ilçe zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildiği bildirildi. Fatih’te kumar oynanan kahveye polis baskını kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Fatih, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Fatih'te kumar oynanan kahveye polis baskını kamerada
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Fatih'te kumar oynanan kahveye polis baskını kamerada - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:15: Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada patlama oldu - Haberler 16:14: Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir evde patlama yaşandı. - Haberler 16:14: Trabzon'da karı koca Kovid-19'u yendi - Haberler 16:11: Trabzon'da 190 bin yarı mamül maske ele geçirildi - Haberler 15:20: Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor - Haberler 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar - Haberler 15:05: İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok - Haberler 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:29: ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum - Haberler 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu