Fatih'te kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

Fatih'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan bir iş yerinde 4'ü kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 60 lira idari para cezası kesildi.

17.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:09
Fatih'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan bir iş yerinde 4'ü kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 60 lira idari para cezası kesildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 00.30 sıralarında Aksaray Mahallesi'nde bulunan ve daha önceden mühürlenen bir iş yerinden sesler geldiğinin tespiti üzerine adresi denetledi.
Denetimde iş yerinde 4'ü kumar oynayan 17 kişi olduğu tespit edildi. İş yerindeki 17 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca toplam 58 bin 60 lira idari para cezası uygulandı.
Bu esnada devlete küfür ve hakaretlerde bulunan Orhan K. ve iş yerinde kumar oynamasına imkan sağlayan Osman T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
İş yeri, ilçe zabıta ekiplerince tekrar mühürlendi. Fatih’te kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Fatih, Güncel, Haber

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