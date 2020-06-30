FATİH'TE KURAL İHLALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Fatih Vatan Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir sürücü, 3 araca çarptı.

30.06.2020 02:06 | Son Güncelleme: 30.06.2020 02:13
Fatih Vatan Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir sürücü, 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 01.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen İbrahim B'nin kullandığı 34 BH 4043 plakalı hafif ticari araç, önce kavşaktan geçmek üzere olan Vahap Ercan idaresindeki 34 CEA 073 plakalı otomobile ardından Binali Aktan yönetimindeki 34 TK 9895 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki belediye aracına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı İbrahim Berk'i ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle Vatan Caddesi'nde trafik oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. FATİH’TE KURAL İHLALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Vatan Caddesi, Fatih, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››FATİH'TE KURAL İHLALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:17: Son dakika haberi! Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi - Haber 02:01: Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu - Haber 02:00: FATİH'TE KURAL İHLALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ - Haber 01:53: Son dakika haber! ABD Başkan Yardımcısı Pence, Arizona ziyaretini ertelemekten vazgeçti - Haber 01:47: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BMGK'nin İran'a silah ambargosunu görüşeceği oturumuna katılacak - Haber 23:25: Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı - Haber 22:22: İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar - Haber 12:07: Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar - Haber 11:20: Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı - Spor 08:08: Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi - Haber