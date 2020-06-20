FATİH'TE LGS İLK OTURUM SONRASI ÖĞRENCİLERİ MORAL ALKIŞLARIYLA KARŞILADILAR

LGS ilk oturumunun sona ermesinin ardından öğrenciler, kendilerine verilen 45 dakikalık arayı kullanmak için okul bahçesine çıktı.

20.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:02
LGS ilk oturumunun sona ermesinin ardından öğrenciler, kendilerine verilen 45 dakikalık arayı kullanmak için okul bahçesine çıktı. Okul binası yakınlarında bekleyen veliler, bahçeye çıkan öğrencileri moral alkışlarıyla karşıladı.
Saat 09.30'da başlayan LGS sınavının ilk oturumu sona erdi. Heyecanla çocuklarını bekleyen anne babalar, öğrencilerin bahçeye çıkmasıyla birlikte onları moral alkışlarıyla karşıladı. Öğrencilerin kimisi güler yüzle çıkarken kimi öğrenciler ise soruların zor olduğunu söyleyerek ağladı.
Anne babalarıyla bahçe duvarının ardından konuşabilen öğrenciler, sınav hakkında ailelerine bilgi verdi. Sorulara zor diyen öğrencilerin yanı sıra, kolay olduğunu söyleyen öğrenciler de ailelerinin yüzlerini güldürdü. Veliler çocuklarıyla kısa bir moral konuşması yaparak heyecan yapmamalarını söyledi. Verilen 45 dakikalık aranın ardından öğrenciler yeniden sınav binasına alındı.
Görüntü detayı
Velilerden alkış detayları
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Veli ve öğrencilerden röportajlar
FATİH’TE LGS İLK OTURUM SONRASI ÖĞRENCİLERİ MORAL ALKIŞLARIYLA KARŞILADILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Anne, LGS, Güncel, Haber

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