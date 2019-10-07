Fatih'te metruk bina alev alev yandı

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/
Fatih'te iki katlı metruk binada yangın çıktı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
Yangın, 06.00 sıralarında Hoca Gıyaseddin Mahallesi Divan Efendi Sokakta bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-itfaiye ekipleri çalışması
-binadan görüntü
-genel ve detaylar