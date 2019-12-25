Haberler » Güncel » Fatih'te metruk bina alev alev yandı - Haber

Fatih'te metruk bina alev alev yandı

FATİH'te metruk bina alev alev yandı.

25.12.2019 21:25 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:25 Fatih'te metruk bina alev alev yandı
FATİH'te metruk bina alev alev yandı. Binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

Hoca Gıyasettin Mahallesi Divan Efendi Sokak'ta bulunan metruk binada saat 20.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. ekipleri, metruk binanın kapısındaki demirleri keserek müdahaleye başladı. Ekipler, ayrıca yangına merdiven ile müdahale etti. Metruk binada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binanın içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

 


- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:40   Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Haber
21:39   ESENYURT'TA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI (1) - Haber
21:38   Şans Topu çekildi (1) - Haber
21:33   Çiftlik sahibi, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Haber
21:30   Elazığ'da Sessiz Çığlık yürüyüşü - Haber
20:42   Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haber
19:20   Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Haber
18:46   Putin, 5 generali görevden aldı - Haber
18:44   Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Haber
18:09   350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı - Haber
25.12.2019 21:40:39