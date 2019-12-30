Haberler » Güncel » Fatih'te metruk bina alev alev yandı - Haber

Fatih'te metruk bina alev alev yandı

Fatih'te, iki katlı ahşap metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

30.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:50 Fatih'te metruk bina alev alev yandı
Fatih'te, iki katlı ahşap metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan metruk bina yan binanın çatı kısmına sirayet edince mahallede paniğe neden oldu.
Yangın dün saat 23.30 sularında Fatih Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokaktaki iki katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan alevler bir andan tüm binayı sardıktan sonra yan binanın çatı kısmına sirayer etti. Yangını gören vatandaşların vermesi üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fatih, Beyoğlu ve Bayrampaşa'dan takviye amaçlı sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis yan binayı tahliye ederek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında itfaiye soğutma çalışması sürüyor. Yangının sirayet ettiği yan binada ise maddi hasar meydana geldi.
Yangının kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(Medeni Topaloğlu/İHA)

İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:24   İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı 1 - Haber
09:24   İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı 2 - Haber
09:24   Polisi alarma geçiren aile kavgası - Haber
09:23   MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu - Haber
09:19   Japonya Savunma Bakanı Kono'dan Umman'a ziyaret - Haber
09:18   Emniyet, Polis Akademisi'ndeki intikam yemini görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı - Haber
07:48   İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - Haber
00:25   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Haber
23:39   Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Haber
21:26   Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Haber
30.12.2019 09:27:42