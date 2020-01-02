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Fatih'te metruk bina alev alev yandı

Fatih'te metruk bir binada çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile kontrol altına alınırken, tahta parçaları ile dolu olan bina kül oldu.

02.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:43 Fatih'te metruk bina alev alev yandı
Fatih'te metruk bir binada çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile kontrol altına alınırken, tahta parçaları ile dolu olan bina kül oldu. Alevler yan tarafta bulunan binaya sirayet etmeden söndürüldü. Yan binada oturduğu öğrenilen kadının, yangını gözyaşları içerisinde izlediği görüldü.

Yangın, saat 14.00'da Fatih İlçesi Hırka-i Şerif Mahallesi Yeni Sokak üzerinde bulunan tahta dolu tek katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tahta dolu binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde büyüyerek binanın tamamında etkili olmaya başladı. Binadan alev ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevli şekilde yanan bina itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın yan tarafta bulunan iki binaya sirayet etmeden söndürüldü. Yan binada bulunan yaşlı bir kadın ise, itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile alınarak kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, yan binada oturduğu öğrenilen bir kadının ise yangını gözyaşları içerisinde izlediği görüldü. Yangının çıkış sebebini araştırmak için polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL

İtfaiye, Bahçe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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