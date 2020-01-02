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(FATİH'TE METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI; DUMANDAN ETKİLENEN KADIN KURTARILDI

Ali ABLAY / İstanbul DHA FATİH'te 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

02.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:24 (FATİH'TE METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI; DUMANDAN ETKİLENEN KADIN KURTARILDI

Ali ABLAY/ DHA   

FATİH'te 2 katlı metruk bina alev alev yandı. Yangın hemen yanındaki metruk eve de sirayet etti. Yan binanın üst katında bulunan ve dumandan etkilenen bir kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 Fatih, Hırka-ı şerif Mahallesi Yenibahçe sokakta bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, bitişikteki tek katlı eve de sirayet etti. Yangını gören çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayrampaşa ve Fatih itfaiye ekipleri, yangın sırasında yan binanın en üst katında yaşayan ve dumandan etkilenen Halime Mangaoğlu'nu itfaiye merdiveni yardımıyla sepetle aşağıya indirdi. Tedavi altına alınan Mangaoğlu'nun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, birbirine bitişik ve 3 ay önce belediye tarafından mühürlenerek boşaltıldığı öğrenilen biri iki katlı diğeri ise tek katlı olan metruk evlerdeki yangını söndürdü. Yanan evlerde kimsenin olmadığı ve bir süredir depo olarak kullanıldığı öğrenildi. 

İtfaiye ekiplerince kurtarılan Halime Mangaoğlu'nun oğlu Halil İbrahim Mangaoğlu "Burayı belediye bir kaç ay önce mühürlemişti, içerisinde yaşayanlar çıkmıştı. Ön tarafı kullanılıyordu, malları vardı ne oldu bilmiyorum. Elektriğini biz kesmiştik 1 ay önce. Rant için çıkartıldığından şüpheleniyoruz" diye konuştu. 

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-Yükselen alevler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Dumandan etkilenerek kurtarılan kadın

-Halil İbrahim Mangaoğlu röp.

Detaylar

 



İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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