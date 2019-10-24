Haberler » Güncel » Fatih'te metruk bina kısmen çöktü (2)

Fatih'te metruk bina kısmen çöktü (2)

Fatih'te 3 katlı metruk binanın iç kısmında meydana gelen çökme nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

24.10.2019 09:59
Fatih'te 3 katlı metruk binanın iç kısmında meydana gelen çökme nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi Mustafa Paşa Bostanı Çıkmazı Sokak üzerinde kullanılmayan 3 katlı binanın iç kısmı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Bu sırada binadan kopan bazı parçalar yola saçıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokak tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı.
Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.
Fatih'te metruk bina kısmen çöktü (2)

Mustafa Paşa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:34 Adana'daki silahlı kavga
10:33 Tecavüzü Konuşmamız Lazım: Akıllı, kışkırtıcı, çığır açan bir kitap
10:31 Çinli uzay bilimciler ABD vizesi alamadığı için uluslararası kongreye katılamadı
10:30 Fatih'te 3 katlı bir binanın arka kısmı tamamen çöktü
10:30 Antalya minik arife, ilk kez hareket ettirdiği elleriyle konsere çağırdı
10:30 Esenyurt'ta motosikletli kapkaççıların kazası kamerada
10:30 Antalya park halindeki kamyonetinin yandığını yemek yerken öğrendi
24.10.2019 10:35:21